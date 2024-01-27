Автобус Варшава – Одесса попал в аварию в Польше – много пострадавших (видео)

В Польше попал в ДТП и перевернулся автобус Варшава – Одесса (рейс через Киев). Есть пострадавшие.
Как сообщает паблик «Деловая Одесса» в Facebook, авария произошла утром субботы, 27 января 2024, вблизи населенного пункта Голембе (Golebie). На одном из поворотов в 4 утра автобус опрокинулся на бок.
Известно, что в автобусе находились 59 человек и два водителя.
По словам дежурного воеводского управления Государственной пожарной службы в Люблине Кшиштофа Томасяка, в ДТП пострадали 18 (по уточненным данным, 20) человек. Пострадавшие были доставлены в больницы Томашува-Любельского, Грубешова и Замостья. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает.
Остальным пассажирам предоставлено убежище в школе в Долгобычеве, пока для них не организуют замену автобуса.
На месте еще работают экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.
Отметим, что в конце 2023 года в Польше попал в ДТП легковой автомобиль. Тогда погибли трое украинцев.