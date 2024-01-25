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Под Одессой пьяный водитель сбил девушку на тротуаре и сбежал

Под Одессой пьяный водитель сбил девушку на тротуаре и сбежал

Пьяный житель Одесского района на иномарке сбил односельчанку, когда та шла по тротуару, а затем убежал, оставив ее без помощи.

Автопроисшествие произошло вчера, 24 января, около 17 часов в поселке Великодолинское, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Полицейские установили, что водитель легкового автомобиля Opel наехал на местную девушку, которая шла в попутном направлении по тротуару. После совершенного водитель бросил машину и сбежал.

Про пострадавшую девушку в полицию сообщил прохожий. На место ДТП прибыла группа реагирования патрульной полиции, девушке вызвали «скорую». В медицинском учреждении пострадавшей диагностировали закрытый перелом ключицы.

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Полицейским понадобилось несколько часов, чтобы установить личность водителя и разыскать его. Мужчину — односельчанина девушки обнаружили в соседнем селе.

Его проверили на наличие алкоголя в организме – он был пьян.

Виновника ДТП задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи начали производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

В рамках производства автомобиль мужчины помещен на штраф площадку и назначен ряд экспертиз.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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