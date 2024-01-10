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Автомобиль сорвался с троса и убил семилетнюю девочку: подробности трагедии под Одессой

Автомобиль сорвался с троса и убил семилетнюю девочку: подробности трагедии под Одессой

Сегодня, 10 января, около 14 часов в Черноморске оторвавшаяся во время буксировки машина наехала на семилетнюю девочку и ее мать. Их госпитализировали, но в больнице девочка умерла.

Об происшествии сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai буксировал сломанный ВАЗ, а во время движения по улице Александрийская буксировочный трос оборвался. Водитель «ВАЗа» потерял контроль над легковушкой и выехал на обочину, где стояли люди. Тяжелые травмы получила девочка, ее каретой «скорой помощи» доставили в Черноморскую городскую больницу.

К сожалению, от полученных травм ребенок в больнице скончался. Ее мать госпитализировали с телесными повреждениями.

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Сведения о происшествии внесены следователями в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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