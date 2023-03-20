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На стадионе «Черноморец» в Одессе у болельщика появилось именное кресло 

На стадионе «Черноморец» в Одессе у болельщика появилось именное кресло 

Присуждать именные кресла за особые заслуги перед командой в Черноморце задумали еще до начала пандемии коронавируса. Но болезнь, а потом война не позволяли это сделать.

И вот, наконец, недавно владелец клуба и стадиона — компания Allrise Capital Inc., вручили сертификат на присвоение именного кресла преданному болельщику клуба Александру Киверяну.

Александр вместе с отцом, Юрием Николаевичем, много лет являются фанами одесского клуба, много сделав для его развития. Недавно семья Киверян перечислила крупный донат на помощь нашим ВСУ. Сумма помощи не разглашается, но, по неофициальной информации, она очень большая.

Вручение именных кресел — это старая, добрая традиция многих клубов мира. Их вручают самым преданным болельщикам, например тем, кто не пропустил ни одного домашнего матча своего любимого клуба.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что в Одессе дерусифицировали стадион «Черноморец».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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