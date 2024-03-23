Тренер “Чорноморця”, який втік за кордон, розповів, чого злякався в Україні

Про це тренер-втікач розповів українському виданню Sport.ua.

В “Чорноморці” вже колишній тренер відповідав за фізпідготовку гравців. Більш розлого свій переїзд до Америки він коментувати відмовився, пояснюючу це турботую про головного тренера команди Романа Григорчука.

Мовляв, він дуже поважає цю людину і якщо наговорить зайвого, це може негативно вплинути на Романа Йосиповича.

Касьяненко, який працював у “Чорноморці” протягом двох років, нагадав, що українські футболісти мають право вільно переходити до європейських клубів, і він не вважає свою втечу провиною.

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Він також згадав про інцидент з російським БПЛА “Шахед”, який прилетів до його квартири.

У відповідь на його дії, одеський клуб “Чорноморець” зараз розглядає можливість позбавлення Касьяненка тренерської ліцензії, щоб запобігти його тренуванням за кордоном.

Касьяненко, який перебуває у Маямі, повідомив, що працевлаштувався у клубі “Дейд Каунті” U-23, але відмовився надавати додаткові коментарі з цього приводу.