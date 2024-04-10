Сбежать за границу не вышло: в Одесской области задерждали экс-нардепа «регионала», сотрудничавшего с оккупантами

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 60-летнего экс-нардепа задержали вблизи одного из пограничных пунктов на Одесчине, откуда он пытался уехать в соседнюю страну как лицо непризывного возраста.

В СБУ не указывают имени задержанного, но, как сообщают источники некоторых СМИ, речь идет об экс-«регионале» Владиславе Лукьянове.

В течение 1998-2006 гг. Лукьянов был депутатом Донецкого областного Совета, а с 2006 года – народным депутатом V, VI и VII созывов фракции «Партия регионов». В 2020 году он стал депутатом городского совета Бахмута в Донецкой области от ныне запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ».

По данным следствия, после захвата части региона российскими оккупантами Лукьянов пошел на сотрудничество с врагом и перерегистрировал собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству. Кроме того, он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения.

Сам же депутат переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией удаленно. Именно он распорядился регулярно платить средства в бюджет россии в виде «налогов» и «сборов», тем самым финансируя военно-промышленный комплекс россии и ее оккупационные группировки, воюющие против Украины.

Кроме того, экс-«регионал» публично оправдывал вооруженную агрессию россии, о чем неоднократно рассказывал в чатах прокремлевских Телеграм-каналов. Он также поддерживал референдум по отделению Донбасса от Украины.

Впоследствии Лукьянов решил сбежать за границу.

Экс-депутату инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных статей 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников). Ему грозит тюремное заключение.

Ранее СБУ задержала вблизи Одессы коллаборантку, которая распространяла фейки о Силах обороны и восхваляла в соцсетях российского диктатора путина.