Втекти за кордон не вийшло: на Одещині затримали екс-нардепа «регіонала», який співпрацював з окупантами

Як повідомили у прес-службі відомства, 60-річного екс-нардепа затримали поблизу одного з прикордонних пунктів на Одещині, звідки він намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку.

У СБУ не вказують імені затриманого, але, як повідомляють джерела деяких ЗМІ, йдеться про екс-«регіонала» Владислава Лук’янова.

Протягом 1998-2006 років. Лук’янов був депутатом Донецької обласної Ради, а з 2006 року – народним депутатом V, VI та VII скликань фракції «Партія регіонів». 2020 року він став депутатом міської ради Бахмута в Донецькій області від нині забороненої в Україні партії «ОПЗЖ».

За даними слідства, після захоплення частини регіону російськими окупантами Лук’янов пішов на співпрацю з ворогом та перереєстрував власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Сам же депутат переїхав на підконтрольну Україні територію та керував компанією віддалено. Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету рф у вигляді «податків» та «зборів», тим самим фінансуючи військово-промисловий комплекс росії та її окупаційні угруповання, що воюють проти України.

Крім того, екс-регіонал публічно виправдовував збройну агресію росії, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Телеграм-каналів. Він також підтримував референдум щодо відділення Донбасу від України.

Згодом Лук’янов вирішив втекти за кордон.

Екс-депутату інкримінують скоєння злочинів, передбачених статей 436-2 Кримінального кодексу України (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників). Йому загрожує ув’язнення.

Раніше СБУ затримала поблизу Одеси колаборантку, яка розповсюджувала фейки про Сили оборони та вихваляла в соцмережах російського диктатора путіна.