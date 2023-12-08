В Одессе задержали вражеского агента, который хотел стать депутатом

Об этом сообщает СБУ и Офис генпрокурора.

Сообщается, что с октября 2023 года одессит сотрудничал с российскими спецслужбами, предоставляя им данные о местоположениях военных объектов и систем противовоздушной обороны в Одессе. Также он фиксировал результаты ракетно-дроновых обстрелов, чтобы подготовить новые атаки. Тогда же получил оперативный псевдоним «Мазепа».

В качестве вознаграждения за свои «услуги» вражеский агент потребовал финансирования для выдвижения в депутаты Верховной Рады ближайшего созыва и 5500 долл. США ежемесячно. А в случае оккупации Одесщины – возглавить регион и стать руководителем т.н. «Регионального отделения «Единой России» Одесской республики РФ».

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Даже его агитационная реклама была уже распространена на общественном транспорте Одессы.

«В последний месяц фигурант активно занимался «раскруткой» собственного образа как потенциального кандидата в народные депутаты Украины. Для этого он поступил в местную общественную организацию, занимающуюся вопросами экологии, а также разместил свою политическую рекламу на нескольких пассажирских автобусах, курсирующих по городу», – отметили в СБУ.

Вражеского информатора задержали во время фиксации объекта энергетической инфраструктуры в Одессе.

В ходе обыска по месту жительства изъяты коктейли Молотова, которые агент планировал использовать во время массовых собраний одесситов на центральных улицах города.

За разведданные одессит успел получить от россиян 1300 долл. аванса.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.