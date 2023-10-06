Агента ФСБ выманили из Приднестровья в Одессу: подробности спецоперации

Украинская спецслужба разработала целую многоходовую операцию, чтобы выманить из Приднестровья вражеского спецназовца по прозвищу “Скиф”. Он пытался создать собственную агентурную сеть на юге Украины.

Об этом сообщили в областном управлении СБУ и Офисе генпрокурора.

Чтобы заманить российского агента в Украину контрразведчики СБУ ввели в его поле зрения действующую сотрудницу Службы безопасности, которая якобы согласилась сотрудничать с врагом.

Спецагент приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать «кандидатку». Тут его и задержали.

Кто такой “Скиф”

По данным следствия, вражеским приспешником оказался гражданин Украины, который в начале 90-х уехал в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков так называемой ПМР.

Впоследствии он стал снайпером в составе подконтрольного России подразделения «внутренних войск Приднестровья». Затем получил «повышение» и был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения «Эдельвейс» МВС России.

В 2014 году мужчина прибыл в Одессу. По заказу россиян он устраивал массовые беспорядки на стороне пророссийских группировок «Антимайдан» 2 мая 2014 года в Одессе, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Чтобы избежать правосудия, сбежал в Приднестровье, где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован представителями местного «МДБ».

Тогда агент получил оперативный псевдоним «Скиф», прошел инструктаж, а уже в 2023 году приступил к выполнению враждебных задач.

Среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины.

Следственные службы безопасности сообщили «Скифу» о подозрении по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

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