Новости Одессы и Одесской области

Агента ФСБ выманили из Приднестровья в Одессу: подробности спецоперации

Агента ФСБ выманили из Приднестровья в Одессу: подробности спецоперации

Украинская спецслужба разработала целую многоходовую операцию, чтобы выманить из Приднестровья вражеского спецназовца по прозвищу “Скиф”. Он пытался создать собственную агентурную сеть на юге Украины.

Об этом сообщили в областном управлении СБУ и Офисе генпрокурора.

Чтобы заманить российского агента в Украину контрразведчики СБУ ввели в его поле зрения действующую сотрудницу Службы безопасности, которая якобы согласилась сотрудничать с врагом.

Спецагент приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать «кандидатку». Тут его и задержали.

агент ФСБ

Кто такой “Скиф”  

По данным следствия, вражеским приспешником оказался гражданин Украины, который в начале 90-х уехал в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков так называемой ПМР.

Впоследствии он стал снайпером в составе подконтрольного России подразделения «внутренних войск Приднестровья». Затем получил «повышение» и был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения «Эдельвейс» МВС России.

агент ФСБ

В 2014 году мужчина прибыл в Одессу. По заказу россиян он устраивал массовые беспорядки на стороне пророссийских группировок «Антимайдан» 2 мая 2014 года в Одессе, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями.

Чтобы избежать правосудия, сбежал в Приднестровье, где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован представителями местного «МДБ».

Тогда агент получил оперативный псевдоним «Скиф», прошел инструктаж, а уже в 2023 году приступил к выполнению враждебных задач.

Среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины.

Следственные службы безопасности сообщили «Скифу» о подозрении по ч.2 ст.111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Читайте также:

 

 

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить