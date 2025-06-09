По данным городского совета, только за пять месяцев 2025 года работники Коммунального предприятия «Городские дороги» демонтировали 56 незаконно установленных юнипаркеров. Кроме них, было убрано и другое специальное оборудование, которое ограничивало движение.

В перечень демонтированных объектов вошли столбики, цепи, шлагбаумы, бетонные полусферы и блоки. Также были ликвидированы незаконно установленные «лежачие полицейские».

Эти меры направлены на улучшение эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города и обеспечение беспрепятственного и безопасного движения для всех его участников. Работы по демонтажу незаконных конструкций будут продолжаться и в дальнейшем.

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