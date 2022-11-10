Гражданство Украины: могут ли его получить россияне?

Граждане россии не смогут получить гражданство Украины или вид на жительство во время военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены. В начале ноября украинское правительство приняло постановление, согласно которому миграционная служба не будет принимать новые заявления, а рассмотрение заявлений, поданных ранее, приостанавливается.
Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.
Вместе с тем указанные ограничения не распространяются на граждан рф, которые являются:
- супругом или супругой гражданина Украины;
- детьми или родителями граждан Украины;
- полнородными братом или сестрой, дедом или бабушкой, внуком или внучкой граждан Украины;
- лицами, которые прослужили в Вооруженных силах Украины три и более года;
- лицами, которые, согласно закону, прибыли в Украину для трудоустройства.
Таким образом, граждане рф, которые прибыли в Украину с целью трудоустройства или с целью воссоединения семьи, должны в течение 30 дней со дня вступления в силу этого постановления обратиться в Государственную миграционную службу, если срок обмена вида на жительство наступил в период с 24 февраля 2022 года до дня вступления в силу этого постановления.
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