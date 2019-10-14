С 15 октября автомобилистам под Одессой откроют дорогу через Сухой лиман

На трассе “Одесс-Черноморск” закончили с ремонтом понтонной переправы.

В 10 утра во вторник, 15 октября там откроют шлагбаум к мосту через Сухой лиман.

Об этом сообщает 04868.com.ua со ссылкой на ООО “Автодор”.

Напомним, мост начали ремонтировать 10 сентября. Рассчитывали, что ремонт затянется на два месяца. Однако подрядчик справился на месяц раньше.

Работы помогло ускорить то, что местные депутаты обратились за помощью к государству. В итоге понтон пообещали передать в госсобственность и занести в Регистр судоходства Украины.

Читайте также:

Проезд в Черноморск: одесские депутаты попросили денег из госбюджета, чтобы завершить ремонт моста

Фото: dumskaya.net