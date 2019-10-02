fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Не хватило денег: мост под Одессой поможет достроить государство

Не хватило денег: мост под Одессой поможет достроить государство

Речь идет о сооружении, которое заново создают в Черноморске через Сухой лиман. Как мы писали ранее, там из-за ремонта до 10 ноября перекрыли понтонную переправу.

Его решили передать из коммунальной в государственную собственность.

Об этом сообщил на его странице в Facebook начальник Службы автодорог в Одесской области Олег Варивода.

По его словам, это нужно для того, чтобы получить финансовую помощь от правительства и поскорее завершить ремонт. Денег, которые есть у Облавтодора и Черноморского горсовета, не хватает.

“У города нет материальной возможности достроить мост, – написал Варивода. – В то же время это крайне важный объект транспортной инфраструктуры Украины”.

При этом глава ведомства отметил, что в мэрии Черноморска эту идею поддержали, так что грех не воспользоваться такой возможностью.

В документе значится, что мэрия Черноморска целиком и полностью за передачу

В документе значится, что мэрия Черноморска целиком и полностью за передачу

Фото: Соцсети Олега Вариводы, izbirkom.org.ua

Читайте также:

Квест с риском для жизни: как в городе под Одессой выживают во время ремонта моста (видео)

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить