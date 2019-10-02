Не хватило денег: мост под Одессой поможет достроить государство

Речь идет о сооружении, которое заново создают в Черноморске через Сухой лиман. Как мы писали ранее, там из-за ремонта до 10 ноября перекрыли понтонную переправу.

Его решили передать из коммунальной в государственную собственность.

Об этом сообщил на его странице в Facebook начальник Службы автодорог в Одесской области Олег Варивода.

По его словам, это нужно для того, чтобы получить финансовую помощь от правительства и поскорее завершить ремонт. Денег, которые есть у Облавтодора и Черноморского горсовета, не хватает.

“У города нет материальной возможности достроить мост, – написал Варивода. – В то же время это крайне важный объект транспортной инфраструктуры Украины”.

При этом глава ведомства отметил, что в мэрии Черноморска эту идею поддержали, так что грех не воспользоваться такой возможностью.

Фото: Соцсети Олега Вариводы, izbirkom.org.ua

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