Ремонт понтонного моста под Одессой обещают завершить на месяц раньше

Изначально предполагали, что ремонт затянется на два месяца. Участок трассы Одесса-Черноморск, который закрыли в связи с ремонтными работами, планировали открыть только 10 ноября.

А недавно стало известно, что ремонт близится к завершению. Как сообщил в Facebook нардеп Сергей Колебошин, его могут закончить 10 октября, а уже 14-го открыть дорогу для проезда автомобилистов.

Народный избранник отметил, что рабочие уже закончили со сваркой. Теперь дело за малым – покрасить конструкцию. Но все зависит от погоды: если не пойдут дожди, все сделают быстро.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Облавтодоре рассчитывают передать мост в государственную собственность. Это нужно для того, чтобы правительство помогло с финансированием важного объекта транспортной инфраструктуры Украины.

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Фото: traffic.od.ua