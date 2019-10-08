Проезд в Черноморск: одесские депутаты попросили денег из госбюджета, чтобы завершить ремонт моста

Депутаты Одесского областного совета обратились к президенту и правительству с просьбой о дальнейшем финансировании строительства моста через Сухой лиман.

Об этом сообщил на брифинге глава Одесского облсовета Сергей Паращенко.

Речь идет о сумме в 87 млн грн. Сейчас конструкция готова на 70%, а если работы будут профинансированы из госбюджета, ремонт можно будет завершить к концу года. Специалисты уже смонтировали пролётные конструкции, обустроили ограждение и подъезды.

Строить мост в Черноморск начали еще в 2016 году, проект должны были завершить за 11 месяцев, но этого не произошло из-за нехватки финансирования. Сначала общую стоимость работ оценивали в 100 млн грн, но со временем сумма увеличилась до 217 млн грн.

10 сентября 2019 года мост через Сухой лиман закрыли на ремонтные работы на 2 месяца. Однако проезд обещали открыть на месяц раньше при наличии госфинансирования.

Фото: traffic.od.ua