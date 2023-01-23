В Одессе найден мертвым бывший владелец 7 километра

Об этом сообщило издание “Думская”, ссылаясь на свои источники в полиции.

Причины смерти погибшего пока только устанавливаются. Известно, что накануне вечером он отдыхал в сауне на пляже. Вышел оттуда в одном нижнем белья и пропал.

Погибший Виктор Добрянский-младший в прошлом владел промрынком, а в настоящее время претендовал на предприятие и судился за него.

При этом мужчина, родившийся в 1981 году находился в розыске. Его подозревали в противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов.

На все это Добрянский пошел, чтобы вернуть контроль над предприятием “7 километр”, которое основал его дед – Виктор Добрянский.

Сейчас промрынок принадлежит бизнесмену Владимиру Галантернику, который тоже скрывается от правосудия — он фигурирует в качестве подозреваемого в так называемом «одесском деле».