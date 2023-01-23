Новости Одессы и Одесской области

В Одессе найден мертвым бывший владелец 7 километра

В Одессе найден мертвым бывший владелец 7 километра

Тело погибшего обнаружили утром 23 января на Трассе здоровья. Им оказался бывший владелец промтоварного рынка 7 километр Виктор Добрянский-младший.

Об этом сообщило издание “Думская”, ссылаясь на свои источники в полиции.

Причины смерти погибшего пока только устанавливаются. Известно, что накануне вечером он отдыхал в сауне на пляже. Вышел оттуда в одном нижнем белья и пропал.

Погибший Виктор Добрянский-младший в прошлом владел промрынком, а в настоящее время претендовал на предприятие и судился за него.

При этом мужчина, родившийся в 1981 году находился в розыске. Его подозревали в противоправном завладении имуществом предприятия, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и подделке регистрационных документов.

На все это Добрянский пошел, чтобы вернуть контроль над предприятием “7 километр”, которое основал его дед – Виктор Добрянский.

Сейчас промрынок принадлежит бизнесмену Владимиру Галантернику, который тоже скрывается от правосудия — он фигурирует в качестве подозреваемого в так называемом «одесском деле».

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить