Первый новорожденный одессит 2023 года – из семьи военных (видео)

В Одесской мэрии сообщили подробности о первом новорожденном, который увидел свет в первые минуты 2023 года, под сигнал воздушной тревоги. Новый маленький одессит – мальчик Марк – родился в семье защитников нашей страны.

Несмотря на войну и террор, в Украине рождается новая жизнь. И в Одессе есть давняя традиция – приветствовать новорожденного, появившегося на свет первым в новогоднюю ночь.

В этом году это мальчик Марк. Он родился в роддоме №1, в 00:15 – сразу же после начала воздушной тревоги. Вес мальчика – 3310 грамм, рост – 50 сантиметров.

Мама малыша Юлия – ператор связи в воинской части. Она вернулась в Одессу из Херсонской области, где находилась вместе с частью до конца ноября.

Сейчас мама и младенец чувствуют себя хорошо. С праздниками Марка и его маму поздравил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Всего 1 января 2023 года в Одессе появились на свет девять детей – семь мальчиков и две девочки.

А за весь 2022 год в роддомах города родился 6771 ребенок. Это значительно меньше, чем в 2021 году, когда Одесса пополнилась 10102 новыми одесситами. Такая ситуация связана с военной агрессией россии – война заставила многих одесситок – в том числе и беременных – покинуть Украину.

Фото и видео пресс-службы Одесского горсовета