Інцидент стався в центрі Одеси на вулиці Дерибасівській. Двоє молодих людей під гітару виконали російською мовою пісню «Мурка», яка належить до радянських часів. Відео з виступом потрапило в мережу: на ньому видно, як перехожі слухають виконавців і знімають їх на телефони.

«Дерибасівська, молодь абсолютно спокійно собі співає руснявий блатняк. Бо таке явище, як СБУ, в Одесі відсутнє», — пишуть активісти у соцмережі.

Місцеві активісти з організації «Деколонізація.Україна» висловили обурення через цей випадок. Вони зазначили, що виконання таких композицій заборонено законом про декомунізацію, і розкритикували владу за відсутність реакції. Зокрема, активісти опублікували пост у соцмережах, у якому звинуватили Службу безпеки України в бездіяльності.

На думку активістів, подібні ситуації свідчать про недостатній контроль у місті. Вони закликали правоохоронні органи звернути увагу на такі випадки та вжити заходів, щоб запобігти виконанню заборонених композицій у публічних місцях Одеси.

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