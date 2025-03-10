В центре Одессы на Дерибасовской традиционно состоялась акция родных пропавших без вести и военнопленных защитников. Она завершилась, и на том же месте начали выступать уличные музыканты. В их репертуаре присутствовали российские песни, что вызвало возмущение среди участников акции.

Одна из женщин, мать военного Оксана Ротшильд, выразила свое недовольство в соцсетях. Она отметила, что всего несколько часов назад на этом месте родные погибших и пленных делились своей болью, а теперь молодежь танцует под российские песни. Женщина пыталась поговорить с подростками, но ее проигнорировали.

Добавим, что публичное исполнение российской музыки, а также трансляция фонограмм, видеограмм и клипов артистов из РФ в медиа и общественных местах запрещены законом Украины.

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https://www.facebook.com/100025874587916/posts/1694958224709981