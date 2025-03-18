За даними СБУ, закордонна політикиня пише листи путіну, в яких вихваляє повномасштабне вторгнення РФ і закликає до захоплення нашої держави.

Діана Шошоаке ставить під сумнів національний суверенітет і міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних і південно-західних регіонах.

Як повідомляє видання «Європейська правда», Шошоаке в листі до путіна поскаржилася на відмову зареєструвати її кандидатом у президенти своєї країни. Крім того, жінка заявила, що хоче повернути своїй державі частину Одеської області.

Приводом для листа Діани Шошоаке стало рішення Центральної виборчої комісії Румунії вдруге не допустити її до виборів президента через її антиконституційні заяви. Політикиня вважає, що насправді це пов’язано з її неодноразовими закликами налагодити «добрі відносини» з Росією, а в Румунії насправді встановилася справжня диктатура.

Жінка заявила, що Україна незаконно утримує території Бессарабії, які увійшли колись до складу УРСР за пактом Молотова-Ріббентропа і запропонувала їх повернути. Також вона попросила врахувати цю її вимогу на переговорах, які стосуються встановлення миру в Україні.

«Ми маємо румунські території, незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Ріббентропа-Молотова, який був денонсований, і саме тому ми маємо право захищати румунів на тих територіях, які ми хочемо повернути»,- заявила Діана Шошоаке.

Раніше Діана Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує змінити договір про добросусідство і співробітництво Бухареста з Києвом і закликає приєднати до Румунії частину території України.

Шошоаке вважає, що Румунія має приєднати належні їй історичні території, а саме: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний.

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