Ігор Додон
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Как сообщает издание News Maker, вернувшись из Москвы Додон прокомментировал недавнее заявление румынского политика Келина Джорджеску, призвав «не наводить путаницу». 

«Хочу сделать замечание некоторым политикам ЕС, Румынии и других, которые уже делят земли Украины. Во-первых, те земли, которые вы называете, исторически они молдавские, некоторые из них», — заявил Додон.

По его словам, на этих землях сейчас проживают «сотни тысяч молдован, говорящих на молдовском языке».

«Во-вторых, это нас, советскую Молдову, лишили статуса морского государства. У нас забрали юг страны и север. Незаконным решением в середине прошлого века, проведя так называемую реформу Хрущева», — подытожил политик.

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Игорь Додон известен своими пророссийскими взглядами и заявлениями в поддержку российского диктатора путина. 

Ранее румынский ультраправый политик Кэлин Джорджеску, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента, заявил, что территория Украины в будущем «неизбежно» будет поделена между соседними странами. По его словам, у Румынии “есть интерес к Северной Буковине, Буджаку, Северному Марамурешу”. 

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