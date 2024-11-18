Новости Одессы и Одесской области

Раненным одесситам срочно нужна кровь

Раненным одесситам срочно нужна кровь

Сегодня днем, 18 ноября, российские агрессоры атаковали Одессу баллистической ракетой. В результате этого погибли десять человек, почти полсотни получили ранения. Для спасения их жизни срочно нужна кровь.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Завтра, 19 ноября, одесситов приглашают пополнить банк крови городской больницы №11.

Нужны все группы крови.

Прием доноров будет проходить с 9:00 до 12:30 по адресу ул. Нестеренко (Ак. Воробьева), 5. Главный вход, далее по указателю «Трансфузиология».

Отдельно подчеркивается необходимость в донорах групп 3(+) и 4(+). Этих людей приглашают сдать кровь в Приморском районе в 9:00 по предварительной регистрации. Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD7OlymUSHjMqyArXFXW_zFhqOSyivDZxdw0d8gepVp_vn4A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте 18-60 лет
  • Вес более 50 кг
  • Гражданин Украины (или ВНЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству:

  • ❌ ВИЧ и СПИД
  • ❌ Вирусные гепатиты В и С, сифилис
  • ❌ Активный туберкулез
  • ❌ Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
  • ❌ Онкозаболевания
  • ❌ Хроническая почечная недостаточность
  • ❌ Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
  • ❌ Эпилепсия, психические расстройства
  • ❌ Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
  • ❌ Трансплантация органов

Временные противопоказания

Но даже у здорового человека существуют состояния, при которых он временно не может быть донором. Поэтому напоминаем перечень временных ограничений к донорству и сроки их действия:

  • Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и другое — 2 недели после выздоровления
  • Туберкулез — 2 года после даты подтвержденного выздоровления
  • Гепатит А — 1 год после выздоровления (гепатит В и С — полное запрещение донорства)
  • Татуировки, татуаж, пирсинг — 6 месяцев
  • Хирургические операции — 6 месяцев (удаление органов, кроме аппендикса и желчного пузыря — полное запрещение донорства)
  • Незначительные оперативные вмешательства — 1 неделя
  • Беременность — 6 месяцев после родов
  • Кормление ребенка — 3 месяца после завершения лактации
  • Менструация — 5 дней после последнего дня
  • Прием антибиотиков, противовирусных препаратов — 2 недели
  • Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов — 72 часа. Также нельзя сдавать кровь при приеме антидепрессантов.
  • Прием гормональных таблеток (в том числе оральной контрацепции) — можно быть донором, если врач разрешает прервать прием препаратов на 24-48 часов. Если у женщины установлена гормональная спираль — донором быть можно.
  • Употребление алкоголя — 48 часов
  • Во взрослом возрасте обычно делают ревакцинацию от дифтерии и столбняка вакциной АДП-м, а также прививку от COVID-19.
  • Ни одна из этих вакцин не содержит живых компонентов, поэтому если Вы хорошо себя чувствуете — можно сдавать кровь уже на следующий день после вакцинации.

«Это важно для нашей Победы»: как происходит донорство крови и её компонентов в Одессе? (видео)

Подготовка к донации

Как подготовиться к сдаче крови:

  • 💊 За 72 часа до донации — воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных препаратов;
  • 🍷 За 48 часов до донации — исключить алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией:

  • ❌ жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
  • ❌ молочные продукты, в том числе йогурты, сыр, сметана, масло
  • ❌ бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
  • ❌ яйца
  • ❌ чипсы, сухарики, семечки, снеки, кетчуп, майонез
  • ❌ сладкие магазинные газировки и энергетики
  • ❌ шоколад, халва, орехи

Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после — чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение — ведь вы спасаете человеческую жизнь!

Одесситов просят присоединиться к проекту «Донор Одесса», который с начала войны обеспечил более 9 тысяч донаций крови.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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