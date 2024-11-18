Раненным одесситам срочно нужна кровь

Сегодня днем, 18 ноября, российские агрессоры атаковали Одессу баллистической ракетой. В результате этого погибли десять человек, почти полсотни получили ранения. Для спасения их жизни срочно нужна кровь.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Завтра, 19 ноября, одесситов приглашают пополнить банк крови городской больницы №11.
Нужны все группы крови.
Прием доноров будет проходить с 9:00 до 12:30 по адресу ул. Нестеренко (Ак. Воробьева), 5. Главный вход, далее по указателю «Трансфузиология».
Отдельно подчеркивается необходимость в донорах групп 3(+) и 4(+). Этих людей приглашают сдать кровь в Приморском районе в 9:00 по предварительной регистрации. Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD7OlymUSHjMqyArXFXW_zFhqOSyivDZxdw0d8gepVp_vn4A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте 18-60 лет
- Вес более 50 кг
- Гражданин Украины (или ВНЖ)
Абсолютные противопоказания к донорству:
- ❌ ВИЧ и СПИД
- ❌ Вирусные гепатиты В и С, сифилис
- ❌ Активный туберкулез
- ❌ Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни
- ❌ Онкозаболевания
- ❌ Хроническая почечная недостаточность
- ❌ Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)
- ❌ Эпилепсия, психические расстройства
- ❌ Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)
- ❌ Трансплантация органов
Временные противопоказания
Но даже у здорового человека существуют состояния, при которых он временно не может быть донором. Поэтому напоминаем перечень временных ограничений к донорству и сроки их действия:
- Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и другое — 2 недели после выздоровления
- Туберкулез — 2 года после даты подтвержденного выздоровления
- Гепатит А — 1 год после выздоровления (гепатит В и С — полное запрещение донорства)
- Татуировки, татуаж, пирсинг — 6 месяцев
- Хирургические операции — 6 месяцев (удаление органов, кроме аппендикса и желчного пузыря — полное запрещение донорства)
- Незначительные оперативные вмешательства — 1 неделя
- Беременность — 6 месяцев после родов
- Кормление ребенка — 3 месяца после завершения лактации
- Менструация — 5 дней после последнего дня
- Прием антибиотиков, противовирусных препаратов — 2 недели
- Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов — 72 часа. Также нельзя сдавать кровь при приеме антидепрессантов.
- Прием гормональных таблеток (в том числе оральной контрацепции) — можно быть донором, если врач разрешает прервать прием препаратов на 24-48 часов. Если у женщины установлена гормональная спираль — донором быть можно.
- Употребление алкоголя — 48 часов
- Во взрослом возрасте обычно делают ревакцинацию от дифтерии и столбняка вакциной АДП-м, а также прививку от COVID-19.
- Ни одна из этих вакцин не содержит живых компонентов, поэтому если Вы хорошо себя чувствуете — можно сдавать кровь уже на следующий день после вакцинации.
«Это важно для нашей Победы»: как происходит донорство крови и её компонентов в Одессе? (видео)
Подготовка к донации
Как подготовиться к сдаче крови:
- 💊 За 72 часа до донации — воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных препаратов;
- 🍷 За 48 часов до донации — исключить алкоголь.
Что нельзя есть перед донацией:
- ❌ жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
- ❌ молочные продукты, в том числе йогурты, сыр, сметана, масло
- ❌ бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
- ❌ яйца
- ❌ чипсы, сухарики, семечки, снеки, кетчуп, майонез
- ❌ сладкие магазинные газировки и энергетики
- ❌ шоколад, халва, орехи
Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после — чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.
Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.
На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение — ведь вы спасаете человеческую жизнь!
Одесситов просят присоединиться к проекту «Донор Одесса», который с начала войны обеспечил более 9 тысяч донаций крови.