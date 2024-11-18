Раненным одесситам срочно нужна кровь

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Завтра, 19 ноября, одесситов приглашают пополнить банк крови городской больницы №11.

Нужны все группы крови.

Прием доноров будет проходить с 9:00 до 12:30 по адресу ул. Нестеренко (Ак. Воробьева), 5. Главный вход, далее по указателю «Трансфузиология».

Отдельно подчеркивается необходимость в донорах групп 3(+) и 4(+). Этих людей приглашают сдать кровь в Приморском районе в 9:00 по предварительной регистрации. Регистрация по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD7OlymUSHjMqyArXFXW_zFhqOSyivDZxdw0d8gepVp_vn4A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте 18-60 лет

Вес более 50 кг

Гражданин Украины (или ВНЖ)

Абсолютные противопоказания к донорству:

❌ ВИЧ и СПИД

❌ Вирусные гепатиты В и С, сифилис

❌ Активный туберкулез

❌ Сахарный диабет и другие тяжелые эндокринные болезни

❌ Онкозаболевания

❌ Хроническая почечная недостаточность

❌ Тяжелые кожные болезни (псориаз, экзема и т.п.)

❌ Эпилепсия, психические расстройства

❌ Операции по ампутации/удалению органа (за исключением аппендикса и желчного пузыря)

❌ Трансплантация органов

Временные противопоказания

Но даже у здорового человека существуют состояния, при которых он временно не может быть донором. Поэтому напоминаем перечень временных ограничений к донорству и сроки их действия:

Инфекционные болезни, грипп, ОРВИ и другое — 2 недели после выздоровления

Туберкулез — 2 года после даты подтвержденного выздоровления

Гепатит А — 1 год после выздоровления (гепатит В и С — полное запрещение донорства)

Татуировки, татуаж, пирсинг — 6 месяцев

Хирургические операции — 6 месяцев (удаление органов, кроме аппендикса и желчного пузыря — полное запрещение донорства)

Незначительные оперативные вмешательства — 1 неделя

Беременность — 6 месяцев после родов

Кормление ребенка — 3 месяца после завершения лактации

Менструация — 5 дней после последнего дня

Прием антибиотиков, противовирусных препаратов — 2 недели

Прием анальгетиков, аспирина и других салицилатов — 72 часа. Также нельзя сдавать кровь при приеме антидепрессантов.

Прием гормональных таблеток (в том числе оральной контрацепции) — можно быть донором, если врач разрешает прервать прием препаратов на 24-48 часов. Если у женщины установлена гормональная спираль — донором быть можно.

Употребление алкоголя — 48 часов

Во взрослом возрасте обычно делают ревакцинацию от дифтерии и столбняка вакциной АДП-м, а также прививку от COVID-19.

Ни одна из этих вакцин не содержит живых компонентов, поэтому если Вы хорошо себя чувствуете — можно сдавать кровь уже на следующий день после вакцинации.

Подготовка к донации

Как подготовиться к сдаче крови:

💊 За 72 часа до донации — воздержитесь от приема аспирина, анальгина и других обезболивающих, гормональных препаратов;

🍷 За 48 часов до донации — исключить алкоголь.

Что нельзя есть перед донацией:

❌ жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища

❌ молочные продукты, в том числе йогурты, сыр, сметана, масло

❌ бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла

❌ яйца

❌ чипсы, сухарики, семечки, снеки, кетчуп, майонез

❌ сладкие магазинные газировки и энергетики

❌ шоколад, халва, орехи

Если курите — нельзя курить 2 часа перед донацией и 1-2 часа после — чтобы не навредить ни себе, ни тому, кто получит вашу кровь.

Утром перед сдачей крови обязательно позавтракайте, но без жирной и молочной пищи. Лучше съесть кашу (овсянка, рис, гречка) или макароны, сваренные на воде, вареный или печеный картофель, сухарик или диетическое печенье без начинки, сладкий чай.

На донацию возьмите с собой паспорт, а еще хорошее настроение — ведь вы спасаете человеческую жизнь!

Одесситов просят присоединиться к проекту «Донор Одесса», который с начала войны обеспечил более 9 тысяч донаций крови.