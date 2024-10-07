Новости Одессы и Одесской области

В Одессе был слышен мощный взрыв: сообщают о прилете баллистики

В Одессе был слышен мощный взрыв: сообщают о прилете баллистики

Вечером 7 октября 2024 года Одессу в очередной раз обстреляли российские агрессоры. Предварительно — была использована баллистическая ракета. Взрыв был такой силы, что его слышали во всех частях города и ближайших пригородах. 

Воздушную тревогу в регионе объявили в 19:45, а всего три минуты спустя прогремел взрыв. По информации телеграм-канала “Николаевский Ванек”, который связывают с ВСУ и Николаевской ОВА, враг использовал баллистическую ракету “Искандер-М” с кассетной боевой частью.

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Также есть неподтвержденная информация, что взрывов было несколько.

Сведений о том, куда попала ракета, есть ли пострадавшие и разрушения, пока не поступало. Опасность повторного ракетного удара остается, жителей Одессы и пригородов местные власти призывают оставаться в укрытиях.

Ранее мы рассказывали о том, что баллистическая ракета повредила гражданское судно в порту Одесской области.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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