В Одессе прогремел взрыв – есть «прилет» после атаки баллистикой

В 18:42 в Одессе и области был дан сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о ракетной опасности. И уже в 18:45 горожане услышали взрыв.

Предварительно, есть «прилет». Но подробности станут известны позже.

Пару часов назад (когда в Одессе также звучала тревога) сообщалось, что вблизи Одессы наблюдают разведывательный дрон.

И сейчас Телеграм-каналы пишут, что нал Одессой, в частности, над Черемушками, летает разеддрон, и по нему будет работать наше ПВО.

Несколько минут назад одесситы снова услышали несколько взрывов. По всей вероятности, идет боевая работа по вражескому дрону-разведчику.

Так что покидать укрытия пока что рано.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.