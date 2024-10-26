В Одессе прогремел взрыв – есть «прилет» после атаки баллистикой

Субботний вечер, 26 октября 2024 года, выдался в Одессе громким: российские агрессоры в очередной раз атаковали город балллистикой. Несколько минут назад прозвучал сильный взрыв.
В 18:42 в Одессе и области был дан сигнал воздушной тревоги. Сообщалось о ракетной опасности. И уже в 18:45 горожане услышали взрыв.
Предварительно, есть «прилет». Но подробности станут известны позже.
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Пару часов назад (когда в Одессе также звучала тревога) сообщалось, что вблизи Одессы наблюдают разведывательный дрон.
И сейчас Телеграм-каналы пишут, что нал Одессой, в частности, над Черемушками, летает разеддрон, и по нему будет работать наше ПВО.
Несколько минут назад одесситы снова услышали несколько взрывов. По всей вероятности, идет боевая работа по вражескому дрону-разведчику.
Так что покидать укрытия пока что рано.
«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.