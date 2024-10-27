Росіяни вдарили баллістикою по Одесі: у мерії розповіли про наслідки (фото)

Як повідомляє Телеграм-канал Одеської міськради «Одеса Офіційно», сьогодні вранці співробітники Хаджибейської районної адміністрації провели обстеження житлових приміщень одеситів, які постраждали в результаті вчорашньої ракетної атаки.

За попередньою інформацією, від вибухової хвилі постраждав один навчальний заклад та 21 домоволодіння.

«Мешканцям пояснюють порядок отримання матеріальної допомоги з міського бюджету для відновлення вікон та дверей, складаються відповідні акти. Водночас співробітники КП «ЖКС «Хмельницький» допомагають демонтувати пошкоджені вікна та закривають їх плівкою», – йдеться у повідомленні мерії.

За допомогою та консультаціями мешканці постраждалих від обстрілу будинків можуть звертатися до Хаджибейської районної адміністрації за адресою: вул. Генерала Петрова, 22, з 08:30 до 17:00 (в робочі дні) або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, що горіло цієї ночі в Одесі на Заставі та чи є постраждалі.