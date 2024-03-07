Новости Одессы и Одесской области

Россияне снова атаковали Одесчину ракетами: что известно

Россияне снова атаковали Одесчину ракетами: что известно

Сегодня утром, в четверг, 7 марта 2024 года, российские агресоры в очередной раз атаковали Одесскую область из самолетов тактической авиации над акваторией Черного моря.

Как сообщают в Силах обороны юга Украины, враг направил в сторону нашего региона ракету Х-31П. однако ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью.

Разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

Также военные отмечают, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.

«Будьте внимательны и сознательны. При предупреждении об опасности переходите в укрытие!» – добавили в Силах обороны.

Как сообщалось ранее, утром 6 марта российская баллистическая ракета взорвалась в центре Одессы, когда там находились делегации Украины с президентом Зеленским и Греции с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Неофициально сообщалось о пяти погибших и таком же числе раненых.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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