Не успели одесситы отойти от ракетного обстрела центра города баллистическими ракетами вечером 31 января, как уже в новые сутки, сразу после полуночи, враг снова атаковал Одессу ракетами.

По предварительной информации от мониторинговых каналов — в этот раз тактическая авиация россиян запустила по Одессе две крылатые ракеты Х-31П. В городе прозвучала пара мощных взрывов. Есть основания полагать, как передали мониторинговые каналы, что на этот раз обе ракеты были сбиты силами ПВО.

Напомним, что за несколько часов до этого обстрела центр Одессы был атакован тремя баллистическими ракетами. В результате удара пострадали, по имеющимся на данный момент данным, семеро одесситов. Получили повреждения памятки архитектуры, музеи, филармония и единственный в городе пятизвездочный отель.