Война, день 1025: итоги «шахедной» ночи и удар по «Стальному коню»

В небе над Украиной сбито 58 вражеских дронов

Как информирует в своей официальной сводке Генштаб ВСУ, в ночь на 14 декабря 2024 года противник атаковал Украину ударными беспилотниками (БпЛА) типа «Shahed» и беспилотниками других типов, применив в общей сложности 132 БпЛА.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9:00 14 декабря подтверждено сбитие 58 «шахедов» и беспилотников других типов в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 72 вражеских беспилотника не достигли своих целей (локационно потеряны), а еще два – вернулись «на родину» – в россию.

А по данным Воздушного командования «Юг», это ночью противовоздушной обороной юга Украины сбиты четыре ударных беспилотника типа «Shahed» и еще один был локационно потерян.

Также уничтожены два разведывательных БпЛА врага «Орлан-10».

В Орловской области РФ пылала нефтебаза оккупантов

Также Генштаб ВСУ официально сообщает: в ночь на субботу, 14 декабря, подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) «Стальной конь» в Орловской области России. Это один из самых крупных терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла.

В результате поражения начался мощный пожар.

Линейная производственно-диспетчерская станция «Стальной конь» является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ.

«Результаты боевой работы уточняются. Продолжение следует…», – пообещали наши защитники.

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ВСУ «задвухсотили» еще 1040 российских оккупантов

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 205 боевых столкновений на разных направлениях фронта

По уточненной информации, 13 декабря противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 38 авиаударов, в частности, задействовал 99 ракет и сбросил 51 управляемую авиабомбу. Кроме этого, совершил более 3200 обстрелов, из них 104 из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, два командных пункта, одну наземную станцию ​​управления БпЛА и еще один важный объект противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1040 единиц.

Также украинские воины уничтожили: