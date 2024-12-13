Россия начала массовой рекетный обстрел: в Одессе взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Как сообщают мониторинговые телеграм-каналы, пуски «Калибров» по Украине осуществлены из акватории Черного моря. Первые ракеты зафиксированы в воздушном пространстве Украины в 7:18.

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» сообщает, что на юге зафиксирован пролет Калибров вперемешку с ракетами Х-101.

«Калибры могут быть кассетными, поэтому быть в безопасных местах во время обстрела нужно!» — говорится в сообщении.

На данный момент продолжают залетать новые крылатые ракеты через Бериславский район Херсонской области, летят большой змейкой, курс продолжают северо-западный.

По данным ВМС Украины, сейчас в Черном море находятся 3 корабля с 24 «Калибрами» на борту.

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В Одесском регионе уже раздаются взрывы, работает ПВО.

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» предупреждает, что около 3 ракет с севера Одесской области направлются в сторону Усатово/Одессы.

Мониторинговые каналы пишут об угрозе энергетической инфраструктуре. В некоторых регионах на юге начались превентивные отключения света.

Обязательно сделайте запасы воды, зарядите гаджеты, павербанки!

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Елена Буйневич — руководитель Департамента образования и науки Одесского горсовета напоминает родителям школьников, что уроки должны начинаться после отбоя:

«Первая смена дистанционно, если школа включает очное в случае отбоя — будет время дойти до нее. Если уже вышли и пришли в школу или садик — примут. Пожалуйста, сообщите воспитателям, приведете ли ребенка после отбоя, чтобы рассчитали еду».