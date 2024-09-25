Россия атакует Одессу и область крылатыми ракетами с новейших самолетов

По предварительным данным мониторинговых каналов, ракет было три. Это или Х-59, или Х-69. Рашисты запускают их со своих новейших самолетов Су-57. Пока информации о том, удалось ли сбить ракеты, нет. “Одесская Жизнь” внимательно следит за ситуацией и будет оперативно информировать своих читателей о ее изменениях.

Использовать Су-57 в боевых действиях противник начал только в 2024 году. У россии мало таких самолетов и раньше их берегли, используя для обстрелов Одессы корабли с крылатыми ракетами “Калибр”.

Но сейчас российский флот блокирован силами обороны в Новороссийске и потерял свои боевые возможности. Это вынудило противника рисковать новейшими самолетами.

Літак Су-57 — це російський багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, розроблений ОКБ імені П. О. Сухого. Він оснащений новітньою авіонікою та радіолокаційною станцією, а також є малопомітним для радарів. може нести крилаті ракети Х-59 та Х-69. Перший політ здійсним в 2010 році, а серійне виробництво розпочалося у 2019 році.

Ракета Х-59 «Овод» — це радянська та російська високоточна авіаційна ракета класу «повітря-поверхня» середнього радіусу дії. Вона призначена для ураження важливих наземних і надводних об’єктів противника, прикритих ППО. Ракета має кілька модифікацій з дальністю польоту до 285 км.

Ракета Х-69 — російська крилата ракета класу «повітря-поверхня», яка є малопомітним варіантом ракети Х-59МК2. Вона була вперше представлена у 2022 році і має дальність польоту до 400 км. Ракета оснащена системами навігації ГЛОНАСС і GPS, а також може літати на висоті до 20 метрів над рівнем землі.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что ночью над Одесской областью сбивали российские ракеты и про последствия этой атаки.

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