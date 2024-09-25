Ночью над Одесской область сбивали российские ракеты: последствия атаки

Вечером 24 сентября Одесский регион был атакован четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Одна из ракет попала по открытой территории, возник пожар.
Как сообщала «Одесская жизнь», поздним вечером 24 сентября в Одессе был слышен сильный взрыв. Перед этим было объявлено о ракетной опасности.
По информации мониторинговых каналов, в Черном море были замечены два российских самолета тактической авиации — Су-57 и Су-35. Одесситов и жителей области предупредили о ракетной опасности. Затем последовало сообщение, что зафиксирован пуск вражеской ракеты.
По информации Воздушных сил Украины, ночью Одесскую область четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, Харьковскую область — зенитной управляемой ракетой С-300 и тремя ракетами неустановленного типа. Кроме того Украину атаковали 32 ударными БпЛА типа «Shahed».
В результате противовоздушного боя сбито 28 ударных БпЛА и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в Одесском районе ракета попала по открытой территории. Произошло возгорание сухой травы на площади 100 м2. Пожар оперативно ликвидировали.
Обломками повреждены два грузовика, которые двигались рядом. Погибших и пострадавших нет. Правоохранители фиксируют последствия атаки.