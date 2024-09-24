Новости Одессы и Одесской области

В Одессе раздался взрыв: город атаковала российская авиация

В Одессе раздался взрыв: город атаковала российская авиация

Поздним вечером 24 сентября в Одессе был слышен сильный взрыв. Перед этим было объявлено о ракетной опасности.

По информации мониторинговых каналов, в Черном море были замечены два российских самолета тактической авиации — Су-57 и Су-35. Одесситов и жителей области предупредили о ракетной опасности. Затем последовало сообщение, что зафиксирован пуск вражеской ракеты.

Жители некоторых районов города слышали также пролет зенитной ракеты ПВО Сил обороны Украины. Вскоре над морем раздался взрыв. Других подробностей вражеской атаки пока неизвестно. Российская ракета вполне могла быть сбита — самолеты тактической авиации вооружены крылатыми ракетами Х-59/Х-69, большая часть которых успешно перехватывается одесскими зенитчиками.  

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