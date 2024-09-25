Росія атакувала Одесу та область крилатими ракетами з новітніх літаків

За попередніми даними моніторингових каналів, ракет було три. Це або Х-59, або Х-69 . Рашисти запускають їх зі своїх найновіших літаків Су-57. Поки інформації про те, чи вдалося збити ракети, немає. “Одеське Життя” уважно стежить за ситуацією та оперативно інформуватиме своїх читачів про її зміни.

Використовувати Су-57 в бойових діях противник почав тільки в 2024 році. У росії мало таких літаків і раніше їх берегли, використовуючи для обстрілу Одеси кораблі з крилатими ракетами “Калібр”.

Але зараз російський флот блокований Силами оборони України в Новоросійську і втратив свою бойову спроможність. Це змусило супротивника ризикувати найновішими літаками.

Літак Су-57 — це російський багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, розроблений ОКБ імені П. О. Сухого. Він оснащений новою авіонікою та радіолокаційною станцією, а також є малопомітним для радарів. Може нести крилаті ракети Х-59 та Х-69 Перший політ здійсним у 2010 році, а серійне виробництво розпочалось у 2019 році.

Ракета Х-59 «Овід» — це радянська та російська високоточна авіаційна ракета класу «повітря-поверхня» середнього радіусу дії. Вона призначена для ураження важливих наземних та надводних об’єктів супротивника, прикритих ППО. Ракета має кілька модифікацій із дальністю польоту до 285 км.

Ракета Х-69 – російська крилата ракета класу «повітря-поверхня», яка є малопомітним варіантом ракети Х-59МК2. Вона була вперше представлена ​​у 2022 році і має дальність польоту до 400 км. Ракета оснащена системами навігації ГЛОНАСС та GPS, а також може літати на висоті до 20 метрів над рівнем землі.

Раніше “Одеське Життя” повідомляло, щовночі над Одеською областю збивали російські ракети і про наслідки цієї атаки.

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