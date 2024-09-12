Россия атаковала в море зерновоз: он вез продовольствие из Одесской области (фото)

Об атаке российских агрессоров на мирное судно с украинским зерном сообщил президент Владимир Зеленский.

— Российская ракета против груза пшеницы для Египта. Сегодняшний удар в Черном море – по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь, – сообщил он в своих социальных сетях.

Какого типа ракету использовали россияне, пока не сообщается. Но судно сохранило плавучесть и на нем удалось избежать пожара.

Украина — один из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. От нормальной и беспрепятственной работы экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света.

Президент отметил, что наши поставки продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока являются критическими.

— Мы будем и дальше делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины – защита жизни, и это должно быть приоритетом для каждой страны, — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас наша страна ждет, как на преступление российских агрессоров отреагирует мир.

– Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет, – уверен глава украинского государства.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала о ракетном обстреле территории Одесской области 12 сентября.

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