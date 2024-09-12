Взрыв и несколько тревог подряд в Одессе: что происходит

Сначала тревогу объявляли, если доверять данным мониторинговых каналов, в связи с тем, что на севере Одессы был замечен российский дрон-разведчик. Его пытались сбить, но насколько успешно — неизвестно.

Потом по мониторинговым каналам прошла информация о запуске баллистической ракеты с территории временно оккупированного Крыма. Вскоре раздался мощный взрыв, который слышали как жители Одессы так и Одесского района.

Также местные паблики опубликовали снимок с поднимающимся в небо столбом дыма. По предварительной информации, вражеская баллистическая ракета взорвалась на территории Одесского района.

Куда было попадание, о возможных жертвах и разрушениях, пока сведений нет.

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Фото иллюстративное