Росія атакувала в морі зерновоз: він віз продовольство з Одеської області (фото)

Про атаку російських агресорів на мирне судно з українським зерном повідомив президент Володимир Зеленський.

– Російська ракета проти вантажу пшениці для Єгипту. Сьогоднішній удар у Чорному морі – по звичайному цивільному судну одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, на щастя, обійшлося без людських втрат, – повідомив він у соціальних мережах.

Якого типу ракету використовували росіяни, доки не повідомляється. Але судно зберегло плавучість і на ньому вдалося уникнути пожежі.

Україна – один із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність та життя десятків країн у різних частинах світу.

Президент зазначив, що наші поставки продовольства до країн Африки та регіону Близького Сходу є критичними.

– Ми й надалі робитимемо все для захисту наших портів, нашого Чорного моря та постачання продовольства на глобальний ринок. Це справжній пріоритет для України – захист життя і це має бути пріоритетом для кожної країни, – заявив Володимир Зеленський.

За його словами, зараз наша країна чекає, як на злочин російських агресорів відреагує світ.

– Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет, – упевнений глава української держави.

Раніше “Одеське Життя” повідомляло про ракетний обстріл території Одеської області 12 вересня.

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