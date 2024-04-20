Ракета попала в сингапурское предприятие: последствия удара по Одесскому району 19 апреля (фото)

Стали известны подробности российской ракетной атаки по Одесской области 19 апреля. Две баллистические ракеты попали по территории порта Южный. Повреждено оборудование, в том числе иностранной компании, сгорела агропродукция. Сообщается об одном пострадавшем. Он получил осколочное ранение.
Пострадало портовое оборудование, сгорело зерно
Об этом стало известно из сообщений украинских официальных источников: выступления президента Владимира Зеленского на внеочередном заседании комиссии Украина-НАТО, постов Одесского областного управления ГСЧС и Министерства инфраструктуры в Фейсбук. Спасатели также опубликовал фотографии с места прилета.
Днем 19 апреля российские агрессоры атаковали порт “Южный”, расположенный в Одесском районе. Две баллистические ракеты попали по его территории. Одна уничтожила бункеры в которых хранилось зерно. Вторая повредила оборудование терминалов для погрузки агропродукции на суда. Один из терминалов принадлежал компании из Сингапура.
Коли я готувався до цієї розмови, вони завдали удару по морському порту «Південний» в Одеській області. Кілька ракет влучили по портовій інфраструктурі, не лише українській, а й по сінгапурській,
— заявил президент Украины во время телеконференции с представителями НАТО, на которой обсуждалось усиление противовоздушной обороны Украины.
Очередной попыткой россии уничтожить портовую инфраструктуру и остановить экспорт агропродукции назвали ракетный удар в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
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Украина кормит мир, россия мешает
Там рассказали, что ракета разрушила емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.
Были атакованы два терминала в порту Южный, специализирующихся на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит всемирно известной компании, которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 млн долларов инвестиций и около 1000 рабочих мест.
Как Украина экспортирует агропродукцию во время войны:
- Это уже 39 атака россии по объектам портовой инфраструктуры Одесской области — повреждены и частично уничтожены 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадали 26 гражданских лиц.
- Со времен как россия вышла из зерновой сделки, она систематически атакует порты с целью прекратить экспорт украинской агропродукции на мировые рынки. Лишь сильные системы ПВО способны остановить агрессора в своих намерениях уничтожить портовую инфраструктуру и взорвать продовольственную безопасность мира.
- Украина была, есть и остается гарантом безопасности и топовым экспортером агропромышленной продукции.
- Даже в таких условиях Украине удалось экспортировать по Украинскому коридору более 40 млн тонн грузов. Это гораздо больше, чем россия дала возможность экспортировать во времена Зерновой инициативы.