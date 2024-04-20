Ракета попала в сингапурское предприятие: последствия удара по Одесскому району 19 апреля (фото)

Пострадало портовое оборудование, сгорело зерно

Об этом стало известно из сообщений украинских официальных источников: выступления президента Владимира Зеленского на внеочередном заседании комиссии Украина-НАТО, постов Одесского областного управления ГСЧС и Министерства инфраструктуры в Фейсбук. Спасатели также опубликовал фотографии с места прилета.

Днем 19 апреля российские агрессоры атаковали порт “Южный”, расположенный в Одесском районе. Две баллистические ракеты попали по его территории. Одна уничтожила бункеры в которых хранилось зерно. Вторая повредила оборудование терминалов для погрузки агропродукции на суда. Один из терминалов принадлежал компании из Сингапура.

Коли я готувався до цієї розмови, вони завдали удару по морському порту «Південний» в Одеській області. Кілька ракет влучили по портовій інфраструктурі, не лише українській, а й по сінгапурській,

— заявил президент Украины во время телеконференции с представителями НАТО, на которой обсуждалось усиление противовоздушной обороны Украины.

Очередной попыткой россии уничтожить портовую инфраструктуру и остановить экспорт агропродукции назвали ракетный удар в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

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Украина кормит мир, россия мешает

Там рассказали, что ракета разрушила емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.

Были атакованы два терминала в порту Южный, специализирующихся на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит всемирно известной компании, которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 млн долларов инвестиций и около 1000 рабочих мест.

Как Украина экспортирует агропродукцию во время войны: