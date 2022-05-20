Мэр Одессы Труханов отправился на киностудию искать ПВО и боеприпасы (видео)

Одесса не устает смеяться над рашистскими пропагандистами, которые в своих заявлениях несут откровенную чушь. На этот раз отметилась спикер российского МИДа захарова. Ей привиделись ПВО и склады боеприпасов на Одесской киностудии.

Искать военную технику и боеприпасы на киностудию поехал лично мэр Одессы Геннадий Труханов. Итог визита оказался таким:

«Это очередная наглая ложь! Причём от официальных источников», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов, комментируя фейк, который озвучила официальный представитель мид россии мария захарова «о размещении военной техники на территории «Адэсской» киностудии».

Мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с директором Одесской киностудии Андреем Осиповым обошли всю территорию предприятия, где, по словам захаровой «размещается военная техника». Одесский городской голова отметил, что ни техники, ни оружия на территории киностудии нет, а оккупанты несут лишь ложь, агрессию, разрушения и смерть. По его словам, «в Одессе такое не едят».

«Нас в Одессе уже тошнит от вашего ежедневного вранья, той лжи, которую вы распространяете о нашей красавице Одессе, Украине в целом и о нашем народе», сказал Геннадий Труханов.

Ранее «Одесская Жизнь» писала об очередном фейке от спикера российского МИДа (точнее министерства вранья) марии захаровой, которая на брифинге заявила, что на территорию Одесской киностудии завозят боеприпасы и системы ПВО.

А спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук объяснил, что у таких лживых заявлений два основных смысла:

Запугать население. Ведь если враг говорит, что где-то есть скопление техники, то может ударить туда ракетой. Выявить настоящие позиции ВСУ. Ведь одесситы начинают обсуждать такие заявления в соцсетях и могут ненароком назвать настоящее расположение техники и огневых позиций наших войск.

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