Россия продолжает инфотеррор против одесситов: в этот раз досталось поселку Котовского

Подразделения информационно-психологических операций рф продолжают попытки напугать и посеять панику среди жителей Одессы. В последнее время достается жителям поселка Котовского.

Так, в министерстве обороны рф распространили ложную информацию, что в Одесской областной больнице на улице Заболотного расположился командный пункт ВСУ, а на прилегающей к больнице территории стоит бронетехника и системы реактивного огня.

Ранее это же вражеское ведомство сообщало, что база украинских «нацистов» пристроилась в школе №40 (ул. Давида Ойстраха).

Цель таких фейковых сообщений – напугать жителей близлежащих районов, поверить, что по этим социальным объектам могут ударить ракеты, вызвать панику и беспорядки.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опроверг распространяемые рашистами слухи. Украинские войска никогда на размещались и не будут размещаться в школах и больницах.

Отметим, что на самом деле враг никогда не сообщает наперед, куда ударит. Цель таких публикаций – исключительно информационная диверсия.

«Одесская Жизнь» в очередной раз призывает всех пользоваться и доверять только официальным источникам информации.

Ранее рашисты пугали жителей Одессы тем, что ВСУ взорвут в Одесском заливе танкер с мазутом, и обстреляют из минометов мирных граждан на Пасху.

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