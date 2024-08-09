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Война, день 898-й: в Липецке атакован аэродром, под Курском разбита колонна военной техники

Война, день 898-й: в Липецке атакован аэродром, под Курском разбита колонна военной техники

Начались восемьсот девяносто восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. События этой ночи показывают, что ситуация на карте боевых действий стремительно меняется.

Массированная атака беспилотников на Липецк и другие регионы рф

Этой ночью, 9 августа, российские власти сообщили о массированной атаке беспилотников на города россии и Крым. Минобороны рф заявляет о перехвате 75 беспилотников:

  • 26 — над Белгородской,
  • 19 – над Липецкой,
  • 7 – над Курской,
  • 5 – над Брянской,
  • 4 – над Воронежской,
  • 1 — над Орловской областью,
  • еще пять над Крымом и восемь над акваторией Черного моря.

В море также были подбиты семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении полуострова.

В результате атаки на Липецк произошла детонация взрывоопасных объектов и была повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Местные жители сообщали, что около 2:00 ночи над городом начали греметь взрывы, раздались «от 3 до 10» взрывов и были вспышки в небе.

Российские пропагандисты традиционно говорят об «отражении атаки» силами ПВО.

Российские медиа пишут о пожаре на военном аэродроме в Липецкой области после серии взрывов в результате атаки беспилотников. Из-за детонации боеприпасов на аэродроме в регионе ввели режим ЧС, жителей четырех населнных пунктов эвакуируют.

В Липецке и округе остановлено движение пассажирского транспорта, заявил губернатор. Кроме того, был поврежден объект энергетической инфраструктуры и в регионе частично пропал свет.

В Севастополе российские военные трижды отражали атаки, как они заявляют — ракеты «Нептун», БПЛА и морские дроны. Сообщают, что БПЛА сбили в районе Орловки.

В Черноморском тоже было громко, слышалась стрельба и взрывы, последствия пока не известны.

На Кинбурнской косе идет бой

Российские паблики пишут о ночной высадке десанта ВСУ на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Заявляется, что сперва по российским силам там открыли огонь, затем две лодки высадили на косу 12 человек, а две другие оказывали огневую поддержку с моря.

Бой ещё продолжается.

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» дает понять, что на косу идут налеты авиации. Он пишет, что «силы обороны Очакова интенсивно работали всю ночь и продолжают сейчас, вылет за вылетом». По его словам, россияне с косы отстреливались, но «в ответ сразу летело всё что есть».

Что происходит в Курской области

Украинские войска четвертый день продолжают успешно наступать в Курской области рф. Операция разворачивается в условиях полнейшей информационной тишины со стороны представителей государства и Сил обороны.

«Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результата», — отметил президент Владимир Зеленский.

На сегодня известно, что в Рыльском районе Курской области сильный пожар. Говорят, что разбита колонна российской военной техники.

По словам очевидцев, автотрасса полностью перекрыта, на месте сильный пожар и слышна частая детонация боеприпасов.

Тем временем, в Пентагоне заявили, что удары американским оружием в Курской области «укладываются в политику США».

«Штаты расценивают вылазку ВСУ в курское приграничье как действия по защите от атак из этого региона», — заявила пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх.

О ситуации в Украине

За прошедшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение, сообщает Генштаб ВСУ.

На Покровском направлении наши защитники отбили 29 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

На Лиманском направлении наши войска отбили 24 штурма оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

За вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных удара (задействовал, в частности, 89 КАБ).

Защитники неба этой ночью сбили над Украиной 27 из 27 «шахедов», сообщили в Воздушных силах.

ПВО работала в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили три станции РЭБ, три РЛС, четыре артиллерийских системы, два пункта управления и три наблюдательных поста российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1030 человек. Также украинские воины обезвредили:

  • 3 танка,
  • 9 боевых бронированных машин,
  • 49 артиллерийских систем,
  • 2 средства ПВО,
  • 32 БпЛА оперативно-тактического уровня,
  • 86 автомобилей,
  • 2 единицы специальной техники.

потери врага

 

 

 

 

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