Война, день 898-й: в Липецке атакован аэродром, под Курском разбита колонна военной техники

Массированная атака беспилотников на Липецк и другие регионы рф

Этой ночью, 9 августа, российские власти сообщили о массированной атаке беспилотников на города россии и Крым. Минобороны рф заявляет о перехвате 75 беспилотников:

26 — над Белгородской,

19 – над Липецкой,

7 – над Курской,

5 – над Брянской,

4 – над Воронежской,

1 — над Орловской областью,

еще пять над Крымом и восемь над акваторией Черного моря.

В море также были подбиты семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении полуострова.

В результате атаки на Липецк произошла детонация взрывоопасных объектов и была повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Местные жители сообщали, что около 2:00 ночи над городом начали греметь взрывы, раздались «от 3 до 10» взрывов и были вспышки в небе.

Российские пропагандисты традиционно говорят об «отражении атаки» силами ПВО.

Российские медиа пишут о пожаре на военном аэродроме в Липецкой области после серии взрывов в результате атаки беспилотников. Из-за детонации боеприпасов на аэродроме в регионе ввели режим ЧС, жителей четырех населнных пунктов эвакуируют.

В Липецке и округе остановлено движение пассажирского транспорта, заявил губернатор. Кроме того, был поврежден объект энергетической инфраструктуры и в регионе частично пропал свет.

В Севастополе российские военные трижды отражали атаки, как они заявляют — ракеты «Нептун», БПЛА и морские дроны. Сообщают, что БПЛА сбили в районе Орловки.

В Черноморском тоже было громко, слышалась стрельба и взрывы, последствия пока не известны.

На Кинбурнской косе идет бой

Российские паблики пишут о ночной высадке десанта ВСУ на Кинбурнской косе в Николаевской области.

Заявляется, что сперва по российским силам там открыли огонь, затем две лодки высадили на косу 12 человек, а две другие оказывали огневую поддержку с моря.

Бой ещё продолжается.

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» дает понять, что на косу идут налеты авиации. Он пишет, что «силы обороны Очакова интенсивно работали всю ночь и продолжают сейчас, вылет за вылетом». По его словам, россияне с косы отстреливались, но «в ответ сразу летело всё что есть».

Что происходит в Курской области

Украинские войска четвертый день продолжают успешно наступать в Курской области рф. Операция разворачивается в условиях полнейшей информационной тишины со стороны представителей государства и Сил обороны.

«Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результата», — отметил президент Владимир Зеленский.

На сегодня известно, что в Рыльском районе Курской области сильный пожар. Говорят, что разбита колонна российской военной техники.

По словам очевидцев, автотрасса полностью перекрыта, на месте сильный пожар и слышна частая детонация боеприпасов.

Тем временем, в Пентагоне заявили, что удары американским оружием в Курской области «укладываются в политику США».

«Штаты расценивают вылазку ВСУ в курское приграничье как действия по защите от атак из этого региона», — заявила пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх.

О ситуации в Украине

За прошедшие сутки зафиксировано 101 боевое столкновение, сообщает Генштаб ВСУ.

На Покровском направлении наши защитники отбили 29 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло шесть боевых столкновений в районе Волчанска.

На Лиманском направлении наши войска отбили 24 штурма оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Терны и Невское.

За вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 73 авиационных удара (задействовал, в частности, 89 КАБ).

Защитники неба этой ночью сбили над Украиной 27 из 27 «шахедов», сообщили в Воздушных силах.

ПВО работала в Киевской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Потери врага за сутки

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили три станции РЭБ, три РЛС, четыре артиллерийских системы, два пункта управления и три наблюдательных поста российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1030 человек. Также украинские воины обезвредили: