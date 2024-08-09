Російські терористи вдарили по супермаркету в Костянтинівці: багато загиблих і поранених (фото відео)

Сьогодні, 9 серпня, внаслідок російського удару по супермаркету в Костянтинівці на Донеччині загинули 11 людей. Щонайменше 37 людей дістали поранення.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
9 серпня 2024 року об 11:05 російські окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, влучивши в супермаркет, де перебувало багато людей.
Пожежу в торговому центрі площею 1000 кв. м уже ліквідували.
Пошкоджено також житлові будинки, магазини, понад десяток автомобілів.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що росія “повинна відчути повністю розплату за все, що вона робить”.
“Удар по супермаркету в Костянтинівці – черговий терор росіян. Війна з цивільними – це все, що вони вміють”, – наголосив він.
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