Новини Одеси та Одеської області

Російські терористи вдарили по супермаркету в Костянтинівці: багато загиблих і поранених (фото відео)

Російські терористи вдарили по супермаркету в Костянтинівці: багато загиблих і поранених (фото відео)

Сьогодні, 9 серпня, внаслідок російського удару по супермаркету в Костянтинівці на Донеччині загинули 11 людей. Щонайменше 37 людей дістали поранення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

9 серпня 2024 року об 11:05 російські окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, влучивши в супермаркет, де перебувало багато людей.

удар по Костянтинівці

Пожежу в торговому центрі площею 1000 кв. м уже ліквідували.

удар по Костянтинівці

Пошкоджено також житлові будинки, магазини, понад десяток автомобілів.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що росія “повинна відчути повністю розплату за все, що вона робить”.

“Удар по супермаркету в Костянтинівці – черговий терор росіян. Війна з цивільними – це все, що вони вміють”, – наголосив він.

Читайте також: Війна, день 898-й: у Липецьку атаковано аеродром, під Курськом розбито колону військової техніки

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk