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Российская ракета попала в больницу в Днепре: среди пострадавших дети (видео)

Российская ракета попала в больницу в Днепре: среди пострадавших дети (видео)

Утром 26 мая армия РФ обстреляла медучреждение в Днепре. Есть погибшие и раненые, среди которых двое малолетних детей.

В Днепре сегодня, в результате российского ракетного удара, два человека погибли и более 20 ранены. Среди раненых есть двое детей. Это трех- и шестилетний мальчики. Оба госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Также госпитализированы 11 взрослых, сообщают в Днепропетровской ОВА.

После ракетной атаки по медучреждению, загорелось два здания. В общей сложности огонь охватил 500 м2, на месте работают спасатели.

днепр

По уточненным данным ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. Также повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Редакция ПРОФИЛЬ

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