Зерновой коридор: порты Большой Одессы проработают еще два месяца

Об этом сообщил министр министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он написал на своей странице в facebook, что это стало возможно благодаря усилиям наших партнеров по соглашению — Турции и ООН.

С момента начала отгрузки продовольствия из украинских портов в Одессе, Черноморске и Южном в августе 2022 года и до сегодняшнего дня на нужды мира уже отправлено 30,4 млн. тонн агропродукции.

С середины апреля россия безосновательно начала ограничивать работу Инициативы, а с мая, фактически, заблокировала ее, отказавшись от регистрации нового флота для перевозке зерна и проведения инспекций судов, которые идут на загрузку в украинские порты.

Зерновой коридор был создан между Украиной, Турцией и ООН для безопасной транспортировки сельскохозяйственных грузов с портов Украины. Перед этим россия заблокировала проход судов в Украину и из Украины, угрожая, что будет их топить. Тем самым государство агрессор спровоцировал продовольственный кризис в мире. Ведь Украина — один из крупнейших поставщиков зерна и подсолнечного масла.

Прямо сейчас около 70 сухогрузов ожидают разрешения направится в Украину из территориальных вод Турции. Почти все они повезут в разные страны мира продовольствие.

— Мы приветствуем продолжение работы Инициативы, но подчеркиваем, что она должна работать эффективно. Для этого нужно устранить проблемы, которые уже несколько месяцев подряд создает Россия путем саботажа инспекций и регистрации нового флота, — заявил Кубраков, комментируя возобновление работы Зернового коридора.

В Украине уверены, что надо не допустить в будущем ситуации, когда россия использует продовольствие как оружие и для шантажа.

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