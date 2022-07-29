Как будет выглядеть «зерновой коридор» из черноморских портов?

Руководитель проекта «Института Черноморских стратегических исследований» Андрей Клименко опубликовал у себя в Facebook карту, на которой представлено, как пройдут суда с украинским зерном из портов Одессы и Черноморска до территориальных вод Румынии.

Как поясняет Клименко, синяя точка на карте – это остров Змеиный, а фиолетовая линия – морская граница (12-мильная зона, территориальные воды).

«Почему именно так? Вопрос не ко мне. Скорее, к военным и гидрографам (которые сейчас в структуре ВМС Украины тоже)»,

– добавил он.

Клименко также отмечает, что на момент публикации карты из порта Черноморск никто не вышел.

Между тем, накануне заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил на брифинге, что первые суда с украинским зерном могут выйти из портов Одесской области уже сегодня, 29 июля.