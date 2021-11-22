Москва собирается атаковать? К чему стоит готовиться украинцам

Политики и официальные лица во всем мире продолжают обсуждать возможное военное вторжение россиян в Украину. По данным разведки, это может произойти в январе-феврале следующего года.

Давайте разберемся, что задумали россияне и какие страны готовы оказать поддержку, в случае нападения.

Россия собирается наступать на Донбассе?

Американские и украинские разведчики считают, что наступление будет более широким. По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилла Буданова, вероятнее всего, под ударом окажутся Одесса, Мариуполь, восток страны, а также области на севере, граничащие с Беларусью. Будут авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки. За ними последует высадка десанта с воздуха и на море.

Этим атакам могут предшествовать психологические операции, чтобы подорвать способность нормально обороняться. Кирилл Буданов уверен, что сюда входят протесты против вакцинации и антиправительственные митинги, которые могут искусственно подтолкнуть к беспорядкам.

Россия наращивает вооружение в Крыму и размещает баллистические ракеты «Искандер» недалеко от украинских границ. Кроме того, россияне призвали десятки тысяч резервистов, которые могут занять и удерживать территорию в более поздней фазе войны, после того, как тактические батальоны расчистят путь. Призывную кампанию среди резервистов Москва публично не афишировала.

Кто поможет Украине, если россияне нападут?

Хотя Украина не состоит в НАТО, западные партнеры обещали максимально помочь, в случае нападения россиян. Секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что Канада, США и Великобритания обмениваются разведывательной информацией с Украиной — и все понимают, что сейчас происходит. Единственное, что осталось неизвестным, по словам Данилова, будет ли все-таки наступать Путин, и если будет, то когда.

14 ноября британское издание The Mirror сообщило эксклюзивную новость, что англичане готовы направить в Украину 600 военнослужащих. И это не обычные бойцы, а подразделение спецназа SAS и элитный парашютный полк Paras. Оперативная группа уже готова к развертыванию: их оборудование упаковано, они могут либо приземляться, либо прыгать с парашютом. В группу входят десантники, разведчики, инженеры и медики. Британская разведка МИ-6 уверена, что Путин представляет угрозу для Украины и запада, поэтому были приняты такие беспрецедентные меры.

Франция тоже намерена защищать территориальную целостность Украины. Президент Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с Путиным выразил серьезную обеспокоенность и волю Франции защищать Украину. Кроме того, французский министр иностранных дел заявил, что любое нарушение украинской границы и любое вторжение будут иметь чрезвычайно серьезные последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса внимательно следят за ситуацией в регионе. НАТО будет и дальше оказывать Украине политическую и практическую поддержку. Альянс делает это потому, что поддерживает суверенитет Украины. Дальнейшие тесные контакты и консультации с украинским руководством будут продолжатся.

Что говорят в Москве?

Россияне во всем обвиняют Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что украинские и западные СМИ специально нагнетают обстановку, а Киев тем временем наращивает войска. Россию тревожит поставка высокотехнологичного и современного оружия от западных союзников Украины.

По словам Пескова, Украина готовится решить проблему Донбасса силовыми методами, поэтому пытается выставить россиян, как угрозу. Он считает, что украинские власти хотят захватить Донбасс под прикрытием учений НАТО.

22 ноября украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба официально заявил, что Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе, а ищет способы оживить Нормандский формат вместе с Германией и Францией, как посредниками.

Стоит отметить, что ситуация на дипломатическом уровне похожа на предшествующее вторжение россиян в Грузию. Бывший американский дипломат Мэтью Брайза видит параллели в том, как российские дипломаты отказываются сейчас встречаться с коллегами из Германии и Франции. Подобным же образом россияне себя вели летом 2008 года. Они оттягивали время, пока не разработали план вторжения в Грузию.

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Фото: MilitaryTimes, UNIAN