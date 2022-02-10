РФ почти полностью заблокирует судоходство в районе Одессы и других портов Украины

Такое заявление сделали в ВМС ВС Украины. При этом украинские военные моряки уверяют, что готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защите страны от нападения с моря.

Текст с таким содержанием опубликовала служба связей с общественностью Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В сообщении сказано, что РФ продолжает свою деструктивную деятельность по дестабилизации обстановки безопасности в Азово-Черноморском регионе, перекрывая значительную часть морских районов – практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря.

Обширные районы Азовского и Черного морей на период с 13 по 19 февраля объявлены опасными для плавания в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу.

Командование ВМС Украины отмечает, что так РФ продемонстрировала злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины.

Такие действия России являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне.

Перекрывая рекомендованные морские пути Российская Федерация практически сделала невозможным свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море.

Это нарушает Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Также Россия продолжает милитаризацию Черноморского региона, перекидывая дополнительные десантные корабли с целью давления на Украину и мир.

Военно-Морские Силы ВС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защите страны по морскому направлению.

«Одесская Жизнь» уже писала, что Россия запланировала на переиод с 13 по 19 февраля боевые стрельбы в Черном и Азовском морях. При этом в РФ рбъявили опасными для судоходства на этот период большинство торговых путей к портам Украины на этих морях. Эксперты высказали мнение, что так россияне готовятся к морской блокаде Украины с моря.

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