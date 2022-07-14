Россия нанесла разрушительный ракетный удар по центру Винницы

Утром 14 июля в центр Винницы попали несколько российских ракет. На месте наблюдаются многочисленные разрушения и пожары. Пока известно 12 погибших.

Официальные лица, в частности президент Зеленский, говорят о трех ракетах,дотигших своих целей, хотя их могло быть и две и четыре.

Еще четыре ракеты были сбиты системами ПВО. Если бы и они долетели до города последствия, и без того, ужасные, были бы еще хуже.

Больше всего пострадал бизнес-центр в центре города. В него было прямое попадание. Также серьезно досталось винницкому Дому офицеров и близлежащим жилым домам. Также взрывной волной и пожаром уничтожены десятки автомобилей.

По состоянию на 12.15 сообщалось о 12 погибших, среди которых один маленький ребенок и 25 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетные удары по Виннице,назвав россию страной-террористом и опубликовал видео последствий: