Петиция: что это такое и как подать электронную петицию

Электронная петиция – это прямой способ достучаться до украинской власти, решить множество внутренних вопросов среди граждан. Особенно во время полномасштабной войны. Петицию может подать любой украинец. Как это сделать, мы сейчас вам и расскажем.
Что такое петиция
Петиция — это письменная форма коллективного обращения к правительству, чтобы:
- защитить свои права;
- сообщить о нарушениях или проблемах;
- предложить идеи развития государства;
- поддержать чью-либо идею (с помощью своей подписи);
- принять участие в политических делах.
Чтобы обращение было принято, петицию нужно закрепить подписями тех, кто согласен с выдвинутым в ней предложением. Чем больше подписей, тем лучше. Таким образом, можно повлиять на действия государственной власти. В Украине механизм представления петиций и феномен петиции приобрел свое значение с независимостью.
Что такое электронная петиция и чем отличается от обычной
Электронная петиция это тоже обращение граждан к органам власти, но только через электронные ресурсы. Такая форма сейчас очень популярна в Украине. Регистрация петиции проходит мгновенно и нам не нужно тратить время на оформление документов, бегать и собирать подписи людей в поддержку. Достаточно зайти на сайт электронных петиций, оставить свое обращение или проголосовать за выдвинутое.
Порядок представления электронной петиции
В законе «Об обращениях граждан» сказано, что право на индивидуальные или коллективные письменные обращения в органы государственной власти имеет каждый гражданин Украины. Это можно делать даже во время военного положения.
Требования к содержанию петиции
Есть определенные требования к тому, как создать электронную петицию. Эти требования к электронным петициям просит соблюдать закон Украины «Об обращениях граждан».
Вопрос, который вы хотите поднять в петиции, должен касаться полномочий избранной государственной структуры — Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров Украины, областной, районной или городской администрации.
На понятном языке изложите суть обращения — что вы хотите посетить или что предложить и кто вам может помочь. Любая петиция не должна строиться на информации, которая может нанести ущерб гражданам Украины или привести к расколу государства, посягать на права и свободу человека. Одна петиция должна затрагивать один вопрос.
При возможности добавьте к обращению фото и другую подобную информацию или доказательства. Также можно указать свой фактический адрес проживания.
Обязательно проверьте адрес своей электронной почты – без нее вы не сможете подать петицию. И укажите данные автора или инициатора обращения. Ответственность за содержание электронной петиции несет автор.
Куда подать электронную петицию
Электронная петиция к власти может быть подана на нескольких ресурсах:
- электронная петиция президенту на официальном сайте;
- на Правительственном портале;
- на сайте местных петиций «Взаимодействие»;
- на ресурсе местных органов власти или единая система петиций.
Как подать электронную петицию на примере сайта президента
- Откройте портал https://president.gov.ua/.
- Зарегистрируйтесь с помощью электронной подписи или BankID.
- Проверьте свои личные данные и нажмите «Продолжить».
- Укажите имеющийся адрес своей электронной почты.
- Теперь войдите в меню «Создать петицию» на сайт электронных петиций.
- Заполните электронную форму: укажите тему петиции, несколькими словами суть обращения, а затем опишите саму проблему или предложение.
- Подтвердите галочкой условия публикации петиции и нажмите «Создать петицию».
Рассмотрение электронной петиции
Электронная петиция публикуется на любом государственном портале в течение двух рабочих дней со дня ее отправки. Обращение, не соответствующее нормам, возвращается автору. Если петиция была адресована Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров, ее рассматривают при сборе не менее 25000 подписей в течение трех месяцев. Если вы подали петицию в территориальные органы, то количество голосов зависит от количества жителей города, района или населенного пункта:
- до 1 тысячи — от 50 подписей;
- до 5 тысяч — от 75 подписей;
- до 50 тысяч — от 100 подписей;
- до 500 тысяч — от 250 подписей;
- до 1 миллиона — от 500 подписей;
- более 1 миллиона — от 1000 подписей.
При наборе достаточного количества голосов петицию отправляют на рассмотрение. На вашу электронную почту должна прийти информация о рассмотрении и ответе на обращение.