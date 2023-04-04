Петиция: что это такое и как подать электронную петицию

Электронная петиция – это прямой способ достучаться до украинской власти, решить множество внутренних вопросов среди граждан. Особенно во время полномасштабной войны. Петицию может подать любой украинец. Как это сделать, мы сейчас вам и расскажем.

Что такое петиция

Петиция — это письменная форма коллективного обращения к правительству, чтобы:

защитить свои права;

сообщить о нарушениях или проблемах;

предложить идеи развития государства;

поддержать чью-либо идею (с помощью своей подписи);

принять участие в политических делах.

Чтобы обращение было принято, петицию нужно закрепить подписями тех, кто согласен с выдвинутым в ней предложением. Чем больше подписей, тем лучше. Таким образом, можно повлиять на действия государственной власти. В Украине механизм представления петиций и феномен петиции приобрел свое значение с независимостью.

Что такое электронная петиция и чем отличается от обычной

Электронная петиция это тоже обращение граждан к органам власти, но только через электронные ресурсы. Такая форма сейчас очень популярна в Украине. Регистрация петиции проходит мгновенно и нам не нужно тратить время на оформление документов, бегать и собирать подписи людей в поддержку. Достаточно зайти на сайт электронных петиций, оставить свое обращение или проголосовать за выдвинутое.

Порядок представления электронной петиции

В законе «Об обращениях граждан» сказано, что право на индивидуальные или коллективные письменные обращения в органы государственной власти имеет каждый гражданин Украины. Это можно делать даже во время военного положения.

Требования к содержанию петиции

Есть определенные требования к тому, как создать электронную петицию. Эти требования к электронным петициям просит соблюдать закон Украины «Об обращениях граждан».

Вопрос, который вы хотите поднять в петиции, должен касаться полномочий избранной государственной структуры — Президента Украины, Верховной Рады, Кабинета Министров Украины, областной, районной или городской администрации.

На понятном языке изложите суть обращения — что вы хотите посетить или что предложить и кто вам может помочь. Любая петиция не должна строиться на информации, которая может нанести ущерб гражданам Украины или привести к расколу государства, посягать на права и свободу человека. Одна петиция должна затрагивать один вопрос.

При возможности добавьте к обращению фото и другую подобную информацию или доказательства. Также можно указать свой фактический адрес проживания.

Обязательно проверьте адрес своей электронной почты – без нее вы не сможете подать петицию. И укажите данные автора или инициатора обращения. Ответственность за содержание электронной петиции несет автор.

Куда подать электронную петицию

Электронная петиция к власти может быть подана на нескольких ресурсах:

электронная петиция президенту на официальном сайте;

на Правительственном портале;

на сайте местных петиций «Взаимодействие»;

на ресурсе местных органов власти или единая система петиций.

Как подать электронную петицию на примере сайта президента

Откройте портал https://president.gov.ua/ .

Зарегистрируйтесь с помощью электронной подписи или BankID.

Проверьте свои личные данные и нажмите «Продолжить».

Укажите имеющийся адрес своей электронной почты.

Теперь войдите в меню «Создать петицию» на сайт электронных петиций.

Заполните электронную форму: укажите тему петиции, несколькими словами суть обращения, а затем опишите саму проблему или предложение.

Подтвердите галочкой условия публикации петиции и нажмите «Создать петицию».

Рассмотрение электронной петиции

Электронная петиция публикуется на любом государственном портале в течение двух рабочих дней со дня ее отправки. Обращение, не соответствующее нормам, возвращается автору. Если петиция была адресована Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров, ее рассматривают при сборе не менее 25000 подписей в течение трех месяцев. Если вы подали петицию в территориальные органы, то количество голосов зависит от количества жителей города, района или населенного пункта:

до 1 тысячи — от 50 подписей;

до 5 тысяч — от 75 подписей;

до 50 тысяч — от 100 подписей;

до 500 тысяч — от 250 подписей;

до 1 миллиона — от 500 подписей;

более 1 миллиона — от 1000 подписей.

При наборе достаточного количества голосов петицию отправляют на рассмотрение. На вашу электронную почту должна прийти информация о рассмотрении и ответе на обращение.