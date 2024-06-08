В Одессе фонтан убил подростка: что известно

В Одессе фонтан убил подростка: что известно

В Одесе трагически погиб 13-летний парень, а его друг-сверстник травмировался. Подробности трагедии рассказали в управлении Нацполиции в Одесской области.

По информации правоохранителей, это случилось вечером пятницы, 7 июня, в сквере 7-й станции Большого Фонтана.

Предварительно установлено, что двое подростков, играя в неработающем фонтане, забрались на его верхнюю бетонную конструкцию, которая обрушилась. В результате один подросток погиб на месте, а его приятель травмировал палец на руке. Его увезли в больницу.

Подробности происшествия выясняла следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

место гибели одесского подростка

Правовая квалификация события будет предоставлена после установления всех его обстоятельств, добавили в полиции.

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