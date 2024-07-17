В Южном шестилетняя девочка выпала из окна 6-го этажа

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

О происшествии полицейских известили медики. Предварительно установлено, что девочка находилась в спальной комнате одна, пока ее 31-летняя мать на несколько минут отлучилась на кухню. Ребенок вылез на подоконник, продавил москитную сетку и выпал из открытого окна на асфальт.

От полученных травм девочка скончалась на месте до приезда «скорой».

В полиции отметили, что семья до этого трагического случая семья в поле зрения правоохранителей не попадала. Мать воспитывает ребенка самостоятельно.

Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Ранее похожий случай со счастливым концом случился в одесском микрорайоне Черемушки, где из окна пятиэтажки выпала пятилетняя девочка. К счастью, малышка осталась жива.