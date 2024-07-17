В Южном шестилетняя девочка выпала из окна 6-го этажа

В Южном шестилетняя девочка выпала из окна 6-го этажа

В Южном Одесской области шестилетний ребенок выпал из окна квартиры на 6 этаже, пока мама была на кухне. К несчастью, девочка получила смертельные травмы.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

О происшествии полицейских известили медики. Предварительно установлено, что девочка находилась в спальной комнате одна, пока ее 31-летняя мать на несколько минут отлучилась на кухню. Ребенок вылез на подоконник, продавил москитную сетку и выпал из открытого окна на асфальт.

От полученных травм девочка скончалась на месте до приезда «скорой».

В полиции отметили, что семья до этого трагического случая семья в поле зрения правоохранителей не попадала. Мать воспитывает ребенка самостоятельно.

Читайте также: Поскользнулся на плитах дамбы: в Одесской области утонул 7-летний мальчик

Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Ранее похожий случай со счастливым концом случился в одесском микрорайоне Черемушки, где из окна пятиэтажки выпала пятилетняя девочка. К счастью, малышка осталась жива.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua