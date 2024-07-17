В Южном шестилетняя девочка выпала из окна 6-го этажа

В Южном Одесской области шестилетний ребенок выпал из окна квартиры на 6 этаже, пока мама была на кухне. К несчастью, девочка получила смертельные травмы.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
О происшествии полицейских известили медики. Предварительно установлено, что девочка находилась в спальной комнате одна, пока ее 31-летняя мать на несколько минут отлучилась на кухню. Ребенок вылез на подоконник, продавил москитную сетку и выпал из открытого окна на асфальт.
От полученных травм девочка скончалась на месте до приезда «скорой».
В полиции отметили, что семья до этого трагического случая семья в поле зрения правоохранителей не попадала. Мать воспитывает ребенка самостоятельно.
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Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
Ранее похожий случай со счастливым концом случился в одесском микрорайоне Черемушки, где из окна пятиэтажки выпала пятилетняя девочка. К счастью, малышка осталась жива.